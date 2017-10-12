船商財務危機 海研船「勵進」延遲交船

2017-10-12

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣全新的二○○○噸級海洋研究船「勵進」原定今年十月完工、年底抵台，明年九月首航。不過昨天卻傳出「勵進」的新加坡承包商陷入財務危機，影響「勵進」的計畫時程。國研院表示，確實有此狀況，承包商已獲得紓困，目前進度約會延遲兩個月。

新海研船「勵進」去年由新加坡船商Triyards Marine Services（TMS）以八．七億元得標，船上將搭載由國研院海科中心研發的三千公尺工作級水下遙控無人載具（ROV），進行台灣海洋探測。

不過昨傳出，承包的TMS發生財務危機，影響「勵進」的計畫時程。國研院副院長吳光鐘證實，TMS曾在今年六至七月間發生財務狀況，導致無法購入部分造船材料，延宕造船時程。不過七月已獲得銀行紓困，目前位在越南的造船廠正常運作。

根據合約，「勵進」應於十月底完工。吳光鐘表示，按照表訂時程，目前「勵進」完成率應達九十八％，不過實際上只完成九十三％，完工日可能推遲到今年年底，並於明年第一季返台。

吳光鐘指出，目前八．七億的經費已支付八十％，仍有廿％尾款，延宕的違約金將從尾款中扣除。未來驗收時一定會嚴格把關，持續監督「勵進」建造進度，照原定計畫於明年九月首航。