林璨出示LINE 馬偕高層早知洽談案／劉伯恩控告林偽造文書 宣捷擬告劉、林及馬偕院長3人

〔記者蘇金鳳、錢利忠、林惠琴、陳永吉／綜合報導〕馬偕醫院董事長劉伯恩、院長施壽全因某媒體報導劉伯恩涉成立三間人頭公司自肥等，認為報導不實，昨赴北檢控告撰稿記者加重誹謗。劉伯恩昨也指，林璨未經馬偕醫院董事會及院方授權、冒用馬偕名片，擅與中國洽談設立醫院等事宜，將提告追究偽造文書等罪責。
亞洲大學附屬醫院副院長林璨昨出示與「宣捷生技公司」的line訊息，強調「上海馬偕副院長的名片確實是由宣捷公司所提供，並非自己造假」，他擔任宣捷員工時，曾陪同宣捷生技總經理宣昶有，前往與馬偕醫院董事長劉伯恩、院長施壽全見面，討論在中國上海馬偕建院相關事宜。
林璨昨天公開三則line訊息，一則是二○一五年十一月三十日，要他於十二月一日下午陪同宣昶有會面劉伯恩、十二月三日拜會施壽全，第二則是同年十二月一日發出，宣捷員工傳訊息給他，指「會將您馬偕新的名片交給您」，第三則是同年十二月三十一日發出，行程是與馬偕醫院的院長施壽全會面。
劉：見完面就印名片 太奇怪
劉伯恩表示，每天來拜訪、與馬偕醫院洽談合作的人一堆，但成不成仍須送至董事會討論、簽訂書面契約確認關係，才可展開合作，更何況副院長一職也須由院方提名、董事會同意再印名片，他直言：「難道與台大醫院院長見完面，就可以逕自印副院長名片？這個邏輯太奇怪！」
馬偕醫院院長室主任范紀鎮代院長施壽全澄清，不認識林璨等人，更重要的是院方未授權印副院長名片、洽談合作事宜。
宣捷生技昨晚也發表聲明，上海馬偕名片一事，是經馬偕醫院董事長劉伯恩與院長施壽全知情並同意下，宣捷生技總經理宣昶有雇用林璨醫師為宣捷生技顧問，協助在中國籌建醫院。將對劉伯恩與施壽全兩人，及林璨先生聲明中涉及不實之部分，採取法律行動。