相隔40年 翁還恩人5萬創業老本

2017-10-11

〔記者王捷／台南報導〕家住桃園的八十多歲呂姓老翁，十幾年來只要有空就會到台南南區健康路一帶閒晃，或到中西區的阿霞飯店前駐足。他不是觀光客，而是想在生前報答一位汪姓恩人在他年輕做生意失敗時，二話不說拿出五萬元讓他東山再起，今年他終於下定決心找警察幫忙，還了這一筆相隔四十年的創業基金。

四十年前台南的紡織、成衣業興盛，當時四十多歲的呂男到台南做生意，販售假人模特兒，結識剛剛退伍、三十多歲的汪男，汪是成衣業的業務，兩人因行業相關很快變成好友，每次汪拜訪客戶時，也會帶上呂的名片，推銷呂的模特兒。

呂翁回憶，當時台灣成衣業一片榮景，生意越做越好，拓展到泰國去，為了感謝汪的幫忙，還邀汪到泰國玩，豈料不久之後經商失敗，不僅朋友相繼離開，泰國公司也收了，在他最落魄時，只有汪願意與他見面。

當年1餐才10元 靠救命金東山再起

呂翁回憶，當時汪姓夫妻請他到台南的阿霞飯店吃飯，說到自己生意失敗頻頻嘆氣，沒想到汪不顧妻子反對，要妻子領出五萬元現金，交給呂讓他東山再起，當年一般「吃頭路」的上班族，月薪不過二、三千元，一頓飯不超過十元，但汪卻一口氣給他五萬元，讓他銘記在心。

此後呂到北部、日本發展，也不甚順遂，當他鼓起勇氣想還錢給汪時，汪男因搬家失去聯絡，直到他這十年來家業安定，決定找回生命中的貴人，但一直找不到汪，讓他無法一了報答心願。

因此，呂只要一有空就會到台南，在阿霞飯店前駐足，也曾拜訪汪男以前待過的公司，獲悉汪男搬到健康路，呂因身體越來越不好，今年中秋節鼓起勇氣找警察幫忙尋人，汪、呂兩人終於相見，雖白髮蒼蒼，但友情如故，當下呂就匯了五萬元給汪，還了相隔四十年的「救命金」。