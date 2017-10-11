馬偕遭冒名爆出內鬥 院方今提告

2017-10-11

〔記者吳欣恬／台北報導〕本報獨家報導亞洲大學附屬醫院副院長林璨持印有馬偕醫院國際副院長的「假名片」到中國洽談設分院，醫界更流出馬偕醫院董事吳千住和副院長陳持平和林璨共訪中國北京的合照。林璨發布聲明則指假名片是「宣捷生技」提供；但事件越演越烈，有媒體指稱，林璨是受馬偕董事長劉伯恩授意而赴中洽談設分院，吳千住疑無辜被扯入，直指整件事是馬偕內部派系鬥爭。

吳千住受訪稱不認識林璨

對此，劉伯恩和院長施壽全昨均否認，並揚言今對林璨使用「假名片」一事向警方報案；對馬偕及高層有不實報導的媒體，則將提出告訴。

根據媒體網站報導，神隱多日的吳千住受訪指出，她與林璨素不相識，合照只是應兩人的共同友人之邀至北京參訪時的合影。而媒體更報導反指，其實是馬偕醫院董事長劉伯恩授意林璨前往中國洽談合作案，林璨所使用的所謂馬偕醫院「假名片」，也是劉伯恩同意他使用的。

媒體還爆料，指劉伯恩插手馬偕新竹分院進行中的兒童醫院ＢＯＴ案、想合併醫學院董事選舉，甚至以馬偕之名違法登記成立生技公司圖利等。

對此，馬偕副院長張文瀚昨表示，林璨在中國使用假冒的馬偕醫院名片一事，已委請律師針對影響層級，展開法律上的動作；至於林璨指名片是宣捷生技提供，是林璨和生技公司的事情，馬偕會先針對假名片使用者採取法律行動。

劉伯恩則強調，他並不認識林璨，「每天會碰到很多人，對林璨沒什麼印象」；他也強調，馬偕醫院印製名片程序嚴謹，絕非他一人同意就可讓人隨意印製使用。

馬偕院長室主任范紀鎮也表示，上週五召開記者會前，事前有試圖聯繫吳、陳兩人，希望兩人能一同出席說明，但都聯繫不上，無法代其說明。

至於宣捷生技與馬偕的關係，劉伯恩坦言，馬偕和宣捷是有合作案，但僅限於台灣，並沒有包括中國，「不是簽約合作，對外就能代表馬偕醫院」。他並說，中國一直有許多業者來馬偕參訪，九成都有意洽談合作，但馬偕必須程序完備才會規劃，合作計畫需經董事會核備，和中國合作一定會很謹慎，目前並無相關計畫。

對於遭指開馬偕生技公司賺錢，劉伯恩則澄清，馬偕生技等公司是馬偕有參與投資，但非馬偕所設立，當時是基於全體醫師的希望，提到董事會同意後，院方沒出資金，而是用技轉或授權的方式來進行參與，符合衛福部規範。

劉籲指控者拿出證據

至於其他指控，劉伯恩嘆道，「我沒有那麼大能耐。」他個人行徑可公開接受檢視，但希望指控者拿出證據才能回應。而如果事涉醫院名聲，身為是醫院法人的代表人，必須捍衛馬偕董事會和醫院的名譽，會公開出來講。