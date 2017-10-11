以教代罰 交通部研擬道交專法

2017-10-11

〔記者陳宜加／台北報導〕「安全」一向是交通部長賀陳旦的最高指導原則，交通部證實，現正著手研擬「道路交通安全法」，著重「以教代罰」，將以另訂專法形式，取代現行上路將近半世紀的「道路交通管理處罰條例」，完整納入交通安全各面向，鼓勵守法。

現行道交條例於民國五十七年五月一日上路，已將近半世紀，經歷卅一次修正，最近一次是去年十一月十六日。但交通部認為，道交條例缺乏教育功能，將另立「道路交通安全法」專法取代，以教代罰。

交通部次長祁文中證實，道交條例以罰則為主，嚴格訂定「遊戲規則」並強調處罰，雖另有「道路交通安全規則」，但僅為子法，且交通安全管理層面相當多，分散於不同法令、甚至跨機關，專法將更完整涵蓋各面向，權責更清楚。

他舉酒駕為例，雖已多次加重罰責、提高罰鍰，仍難遏止，有必要從增加酒駕者責任與多元矯治著手。教育用路人正確通行方法、規範道路權利與義務，積極建立管理駕駛人制度，鼓勵民眾自動守法、促進交通安全。

至於如何教？交通部路政司長陳文瑞說，將透過法條明文規範使用道路的權利義務、行人或快慢車等各類交通工具使用規範等，例如開宗明義寫如何使用道路，整合各項教育宣導、鼓勵守法等做法，罰則置於條文最後，希望專法以提升交通安全為原則，而不以處罰為目的。