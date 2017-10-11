東北風今晚到 明後天防大雨

2017-10-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕秋老虎威力大，新竹以南及離島地區近幾日頻頻出現高溫，不過這樣的天氣將暫時告一段落，氣象局預報員陳伊秀指出，今天深夜起受東北風及南邊熱帶系統影響，宜花東、基隆北海岸、恆春半島及桃園以北山區恐有較大雨勢發生，明、後兩天將是影響最劇烈的時候，估週六雨勢才會減緩。

台北21天飆破37度 創紀錄

昨台灣附近吹東風，不少地區受沉降影響都飆出高溫紀錄，嘉義卅六．五度、金門卅六．一度，都打破該測站設立以來十月份的高溫紀錄，預報員陳伊秀指出，今年十月份特別熱，大多是受到東北風或東風沉降作用導致，金門測站歷年來十月高溫紀錄前三名都發生在今年，而今年台北卅七度以上高溫天數更多達廿一天，打破設站一百廿年來歷史紀錄。

預報員陳伊秀表示，今天起台灣開始吹東北風，水氣增加，迎風面的宜花東將出現局部雨勢，桃園以北山區降雨機率也會增加，中南部還是維持午後雷陣雨；明天東北風報到，與南邊熱帶系統同時對台灣造成影響，宜花東、基隆北海岸、恆春半島及桃園以北山區會有較大雨勢，尤其明、後兩天影響最大，大台北高溫將降到廿八、廿九度，中部卅三、卅四度，南部卅二到卅四度，宜蘭、東半部則是廿九、卅度。

陳伊秀說，這波雨勢要到週六才會稍微緩和，隨著東北風減弱及低壓逐漸遠離，週日西半部有機會看到陽光露臉，東部地區仍維持多雲天氣型態。