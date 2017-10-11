國慶寶寶報到 大多自然產

2017-10-11

〔記者／綜合報導〕昨天是雙十國慶，全台各地有許多國慶寶寶恰逢吉日同來報到、湊熱鬧，讓許多爸媽驚喜不已。有新手媽媽開心笑說：「這天生日絕不會忘記！」「寶寶自己選的日子，以後不怕沒人幫他慶祝！」

早7天出生 「幫國家過生日」

台北市立聯合醫院截至昨天下午四點喜迎五名國慶寶寶，皆為男嬰、自然分娩產下。新北和基隆共有十三個國慶寶寶誕生，也大部分是自然產。中壢區宏其婦幼醫院有十三位國慶寶寶誕生，其中男寶寶七位、女寶寶六位；剖腹產一位，自然產十二位。截至晚間，竹市四家醫院共有十三名國慶寶寶誕生，男生五名、女生八名。

光田醫院有四名國慶寶寶報到，童綜合醫院有六名雙十寶寶，台中市林新醫院昨共有十五名國慶寶寶，還有一對女雙胞胎，醫院產房熱鬧不已；中國醫藥大學附設醫院與台中榮總各有五位國慶寶寶報到。花蓮門諾醫院喜迎四位國慶寶寶，四位都是「帶把的」。

在台北台安醫院生產的陳姓產婦表示，這是她的第一個孩子，原本預產期是十七日，想不到凌晨零時左右羊水破了，上午順利產下寶寶，笑稱寶寶來「幫國家過生日」。

新竹的陳太太產下三千三百二十五公克女寶寶，她說：「懷孕三十九週這甜蜜的負擔終於退房了。」她笑言，在少子化時代能生且健康就是福，寶寶生日又剛好是國慶日，真的非常高興。

簡姓產婦特別選在國慶日剖腹產下第二胎，夫妻倆看到寶寶很健康，樂不可支，替寶寶取小名叫「小饅頭」。