國道優惠奏效？ 離峰車流增近1成

2017-10-11

打7折民眾有感嗎？ 立委盼未來擴大價差

〔記者陳宜加、張議晨／綜合報導〕昨為國慶連假最後一天，上午六至十一時為第二波國道離峰七折優惠時段，交通部統計，通行量為十八百萬車公里，相較端午節、二二八收假日同時段增加七．五％、九．四％，加上下午車流與以往連假同時段差不多，交通部認為，離峰減價「有效」！

高公局表示，昨日國道大致行車順暢，截至昨上午十一時，國道全線總延車公里為三十．三百萬車公里，相較其他連續假期第四天略微增加，截至昨晚六時則為七十六．三百萬車公里，預估全天交通量稍多於九十九百萬車公里，在預期範圍之內。

至於備受關注的離峰優惠成效，第一波優惠時段為連假第一天下午二時至晚間七時，車流量與今年二二八連假同時段差不多，北部路段南下總延車公里約增加八％，與尖峰時段增加五％比較，些微增加三％。

第二波優惠時段為昨上午六至十一時，高公局交通管理組副組長張崇智說，通行量為十八百萬車公里，整體車流量比端午連假同時段十六．八百萬車公里增七．五％、比二二八連假十六．五百萬車公里則增九．四％。

張崇智表示，昨下午西部國道僅湖口服務區至湖口壅塞、中部北斗至埔鹽車速稍慢，整體車流量與過去連假同時段差不多，研判確實有部份車流被上午減價時段吸引，發揮「移峰填谷」效果。

不過，立委鄭運鵬認為，整體成效仍不得而知，但七折誘因不足，小幅的分流數據能否讓民眾「有感」？恐有疑問，若更擴大價差，相信分流效果可以更好。他認為，現在交通部使用的手段相對吝嗇，也未必取得民眾期望的不塞車效果。

另外，昨上午九時開始，國五北上出現壅塞，車流一度回堵四公里，但下午五時許，壅塞狀況就解除；台九線蘇花公路七日至九日南下湧入三萬部車流，但昨收假日，北上車流則一路順暢。

高公局指出，四天連假宜蘭陰雨連綿，下雨會增加行駛蘇花公路風險，花東旅客比過往連假少，蘇花公路僅在連假首日回堵，其餘三天車流順暢，傍晚國五車流順暢，僅八時車流略多。