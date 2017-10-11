立委：高教資源分配應分級分流

2017-10-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教過去十年花千億元培養頂尖大學，近年卻出現大幅下滑，對於高教經費把關，部分立院教育委員會立委認為，早期競爭型經費的指標，讓各校抄寫計畫進行「作文比賽」，問題關鍵應是大學分級、分流與資源合理分配，確實不應太偏重「國際排名」。

民進黨立委吳思瑤表示，過去將多數資源灌給頂尖大學，爭取國際排名，結果頂大學校太多，再加上分配偏差，頂大學校想打世界盃但手上資源不算多，其他沒分到的學校也眼紅，技職教育也因此受限，未來應該把頂大資源重新分配，比重調整。

經費應花在學生身上

吳思瑤說，過去學校拚排名，所以教育部給錢增設軟硬體，如今應該回到學校的主體「學生」身上，加強大學的社會責任，與區域發展結合，讓高教發展真正符合台灣需求，強調高教的分級分流、強化技職體系、結合區域發展等面向，不應再看無謂的國際排名。

國民黨立委柯志恩也說，教育部以競爭型計畫要各大學來申請，各大學寫計畫淪為「作文比賽」，如過往十年的頂大計畫，都是為了服膺教育部ＫＰＩ指標等，但最大的問題仍是分配不均，且看不見教育部對高等教育的定位。

柯志恩認為，台灣要有研究型大學，也需有教學型大學如私立學校等，教育部的高教深耕把所有經費都混在一起，產學落差大，目前最重要的應先搞定高教方向，同時提升技職教育，更甚者要縮減大學，建立私校退場制度，避免大學拚命寫計畫爭錢。