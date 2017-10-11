學者：砸錢爭排名 不如多培育人才

2017-10-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕回顧台灣高教十年千億元投資，卻在國際競爭上呈疲態，學者認為，排名比的就是經費，殘酷卻無法迴避，未來高教如何讓民眾有感？人才培育恐更是關鍵。

台灣大學電機系教授吳瑞北指出，頂大投資的確讓台灣在國際能見度增加，如台大曾有五大領域擠入泰晤士報（THE）全球前五十名榜內，然而其他國家投入更多資金，便把台灣學校的排名一間間往後擠，國際競爭頂大無法迴避。

論文多與民眾無關

吳瑞北認為，若不看排名，民眾會問：「為何投資頂大？」因此頂大必須創造與民眾幸福感相關的研究，不再追求國際論文指標如SCI、SSCI等，因這些論文很少能解決台灣本土問題。他建議，將來補助指標，要轉移到畢業生出路，多培育能在一流企業、國際一流大學攻讀或任教的人才，方能顯示高教重要。

台大圖資系特聘教授黃慕萱則說，台灣資源最多支持三到四所大學去爭取世界排名，台灣若無少數頂大在國際拔尖，就會失去研究的優勢與地位。

學生籲多聘年輕學者

反教育商品化聯盟成員、淡江大學學生謝毅弘表示，台灣有七成學生就讀私校，卻僅分得三成經費，多數的錢集中在少數學校，這些競爭型經費也都拿去衝論文，實際幫到的頂大學生也有限，不如把經費平均分攤，多聘年輕學者講師等，才能真正提升高教品質。