排名改標竿 政府勿鴕鳥心態

2017-10-11

記者黃以敬／新聞分析

大學追求頂尖化，絕對是各國高教發展的一致目標。從頂大計畫、典範計畫，台灣過去十二年、至少已投資一千七百多億專案經費在高教提升，其中一千多億更是集中投注於十幾所傳統龍頭大學，近期卻出現台大等大學在幾項世界排名都接連退步的殘酷現實。頂大喊冤，說是他國撒更多錢所以進步更多，教育部則乾脆在高教深耕計畫中不提「排名」、改成要找出「標竿」學校。

大學排名退步，排名指標就被剔除，外界難免議論，教部是否陷入迴避現實的「鴕鳥」窘境，也恐讓高教深耕計畫蒙上「只會砸錢」的陰影。

頂大計畫的源起，其實是民進黨扁政府時期「新十大建設」之一，時任中研院院長李遠哲召集高教界希望爭取經費鼓勵國際頂尖化，為獲得立法院及社會支持，扁政府喊出希望推動國內有大學「進世界百大」的簡化目標。

台大確曾一度升至百大邊緣，但近年國內大學排名倒退，雖有中國、南韓投大錢衝排名的影響，但也引發國內對十年千億的成效質疑，還有學界反撲頂大計畫「重理工輕人文」、「重論文而輕教學」、「重國際排名而忽略本土需求」等。

與國際競爭，「世界排名」是不夠理想、但又無法避免的指標，美、日大國可以不在乎，但台灣、韓國、中國等新興國家無法完全忽視。用了上千億卻排名退步，大學有必要提出更多證據，說明有哪些進步？頂大又扶植了多少人才在國內產業、或在哪些國際移動有貢獻展現。

高教發展須長期投資，但投資也須看見成效及進步。教育部與大學、甚至小英政府，都須對過去成效提出更清楚說明，否則下一步「深耕」，在社會不信任下、絕對無法扎根。