清大校長賀陳弘：大學退場轉型、分類 才有競爭力

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕對於頂大計畫轉型深耕，補助的標竿大學經費及校數預計縮減；清大校長賀陳弘認為，過去頂大計畫希望推動國內大學可進世界百大，因近年大學排名出現倒退，就被外界認為「失敗」，其實大學不是沒進步，主要是其他國家投入資源更多、進步更快。明年高教深耕計畫投入高教拔尖的經費不增反減，資源更不足。他擔憂，國內大學的國際競爭力恐更減弱。
10年投資頂大千億 排名不升反降
賀陳弘表示，要選擇那些知名大學做標竿，須審慎評估，也須與學校特色結合，國內不是每一所頂大都是綜合大學，陽明大學以醫學為主、政大以人文為主，各領域的標竿目標恐怕不同。
賀陳弘呼籲，整個高教需要做綜整改革，「兩隻腳走路」、缺一不可，一是政府須「加速整理大學的結構、數量」，須退場學校應加速妥適安排轉型，高教資源才能做出更有效分配，而不是一百多校雨露均霑；第二則要把大學做分類，依不同特長給不同任務。
全球高教競爭，要以整校表現做為競爭基礎，且要考慮國家社會發展需求，台灣獨有特色例如科學工程的半導體、ＡＩ，或是生醫特有流行疾病、農業議題等領域。以台積電為例，二萬多名員工中，清大和交大畢業生各占三千多人，由此可見將大學分類，使某些大學可以處理產業的急重症問題，進行產業研發及頂尖研究有其必要。
台師大：新指標重理工、輕人文
台灣師大副校長宋曜廷則表示，新指標不看世界大學排名、改看「頂尖學術指標」（ＥＳＩ），但該指標僅為一家ＷＯＳ公司的資料庫，著重理工農醫領域，社會科學領域遭模糊化，恐仍有「重理工、輕人文」不公現象，就像過去頂大千億，撥給人文社會領域經費僅卅億，比例懸殊。
交大：專業領域頂尖期刊應納指標
交通大學副校長陳信宏則說，過去頂大看世界排名，恐有人為、數據操作，台灣高教經費比不上歐美日韓等，確實較弱勢，「著重特色領域」應是台灣可發展的強項，專業領域頂尖期刊也須納入指標考量。
陳信宏認為，投資高教經費永遠不夠，不過除了教育部外，其他尚有科技部每年投入ＡＩ數十億，經濟部亦有旗艦計畫等，都可多少補足台灣高教基礎學研，但補助校數不宜太多，以免分散資源。