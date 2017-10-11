頂大明年轉型「標竿」 經費減為60億／不再搶進世界百大 盼5年後發展出數個具國際競爭力大學

2017-10-11

〔記者林曉雲／台北報導〕推動十年、耗資千億元的邁向頂尖大學計畫，從明年開始轉型，經費從一年百億減為六十億元、打六折，計畫以五年為一期、總經費僅三百億元；教育部不再以「世界百大排名」為目標，改由大學自選「標竿學校」，以三到五年內達成或超越標竿學校為目標。目前頂大有十二校，教育部高教司長李彥儀昨天表示：「打國際盃的學校將只有個位數」。

我國為了打造世界級的頂尖大學，從二○○六年開始推動「邁向頂尖大學」相關系列計畫，以五年為一期，共推動兩期，十年共投入上千億元，希望推動大學拔尖、以進入世界百大排名為目標，去年底計畫到期。

計畫以5年為一期 總經費300億

頂大計畫成效與是否延續引發許多議論，今年縮減經費、勉強延續一年，行政院終於核定明年起，再推動五年五百多億的「高教深耕計畫」。

教育部「高教深耕計畫」最新方案出爐，整合頂尖大學、典範科大及教學卓越計畫，第一年總經費將提高為一百七十三．七億，其中約一百一十多億元預計延續教學卓越理念，所有大學都可望分到；第二部分類似以往的頂大計畫，著重在拔尖，但經費由以往的一年百億減為六十億元，預計十一月底各大學提交計畫書申請，明年一月公布審查結果。

下月提交申請 明年一月公布結果

李彥儀表示，鼓勵大學競爭的六十億經費，目前暫分「全校型國際競爭」和「特色領域研究中心」兩個子計畫，前者經費四十億，以綜合性全面拔尖之大學為對象，申請門檻包括博士生占比、專任教師平均學術研究計畫經費、頂尖學術指標（論文發表質量及影響力），亦即每年每校至少要有一百篇SCI和SSCI論文發表。

過去頂大計畫以進入世界百大排名為目標之一，但明年新制，將以申請的大學所提一到數個「標竿學校」為審查重點，分析自身發展與標竿學校的現況相比，除了量化指標，更應提出標竿學校達成世界一流大學、三到五年內如何達成或超越標竿學校之具體作法及策略。

研究做得好 聲譽和排名自然好

李彥儀強調，研究做得好，高教聲譽和排名自然好，不用刻意再追求世界排名，德國慕尼黑大學或瑞士洛桑聯邦理工學院等都是例證。

至於特色領域研究中心，每校以申請十件為原則，教育部和科技部攜手推動，不管是一般大學或技專校院，均強調研究應「包含以台灣獨特議題為主」，研究成果對台灣社會有重要價值，或對我國產業發展具顯著貢獻之研究。