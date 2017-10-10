吸血臭蟲上身 奇癢難耐

2017-10-10

記者蔡文居、吳亮儀／連線報導

70歲的邱先生原本是居家服務員，因去年3月到台南永康一個長照個案家裡服務，結果把臭蟲帶回家，並感染到吸血臭蟲，身體奇癢無比。原本就不好入睡，因此還看精神科。

邱先生表示，吸血臭蟲比米粒還小，被叮咬過，全身就會癢到受不了。他主要被叮咬的部位集中在背部及下肢，看皮膚科也只是擦藥減輕搔癢，苦不堪言。因吸血臭蟲因非法定傳染病，而無一套防治方法，他希望相關單位能重視臭蟲問題。

疾管署副署長羅一鈞說，臭蟲不會傳播疾病，所以不屬於法定傳染病的一種，而是屬於環境衛生的一環；被列為法定傳染病者，通常是具傳播速度快、病情嚴重、致死率高等特性。

羅一鈞說，目前蟲媒傳染病列為法定傳染病者包括：登革熱、恙蟲病、瘧疾等都是會傳播病毒、細菌或瘧原蟲造成嚴重疾病，甚至死亡；至於臭蟲、塵蟎、疥蟲等對人引起類皮膚病或過敏的害蟲因為不會傳染病菌，雖不列入法定傳染病，仍是屬於環境衛生的一環，政府仍會宣導防範之道。

台南奇美醫院皮膚科主任賴豐傑說，其實臭蟲咬到的特徵跟蚊蟲咬到差不多，被叮咬處會發炎、紅腫、發癢，但是臭蟲叮咬的地方，通常是人體不容易暴露在外的地方，且啃咬會集中在一起，如果病況輕微，民眾可以到藥房購買蚊蟲咬傷的類固醇藥膏；另外，臭蟲會躲在木頭的隙縫中，民眾在發現被臭蟲叮咬後，可以對日常觸碰的木椅、床鋪驅蟲，避免二次咬傷。

可對木椅、床鋪驅蟲 避免再被咬

環保署建議，防止臭蟲進家門的方法是從國外旅行回來後，立即清洗衣服和檢查行李，避免攜帶臭蟲回家；二手家具搬回家前，檢查有沒有臭蟲的蹤跡；清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫。

家中如果發現臭蟲，可將物品裝入塑膠袋中並綁緊進行曝曬，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲；發現臭蟲可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治或以吸塵器勤捉臭蟲，減少臭蟲量，可達有效防治；情形嚴重者可請除蟲公司代為處理。