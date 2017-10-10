角膜受傷 仍戴角膜塑型片游泳 阿米巴原蟲 重創視力

2017-10-10

記者方志賢／高雄報導

高雄一名國小五年級學童日前玩耍時，角膜不慎刮傷，但他仍照常戴角膜塑型片與游泳，導致眼睛受到綠膿桿菌及阿米巴原蟲雙重感染，引發角膜潰瘍，就醫後才發現阿米巴原蟲已入侵角膜深層，治療3個月後，視力僅剩0.02，未來可能需要角膜移植才可恢復視力。

這名學童先是與家人玩耍時，不小心被戳到眼睛，刮傷角膜，但未立即就醫，睡前仍戴角膜塑型片矯正近視，白天也照常去學游泳，又接觸到不潔的水，直到眼睛紅腫、刺痛才由家人陪同就醫。

學童經角膜抹片及細菌培養檢查，第一時間發現感染綠膿桿菌，立即給予抗生素治療，後續培養報告又發現阿米巴原蟲，經過2週治療，角膜潰瘍未完全改善，才輾轉到高雄長庚醫院眼科治療。

高雄長庚醫院眼科醫師郭明澤表示，學童就醫時，角膜已沒有綠膿桿菌，但仍感染阿米巴原蟲，且因外傷及綠膿桿菌破壞角膜表層，讓阿米巴原蟲有機會侵入到更周邊與更深層角膜，造成更棘手的角膜感染。

學童即使接受3個多月治療，終於控制感染，但角膜產生疤痕及新生血管，視力已大受影響。

郭明澤提醒民眾，若眼睛不慎受到外傷，應盡快就醫，且勿戴隱形眼鏡、角膜塑型片，或從事游泳、溯溪等水上活動，以免眼睛遭不潔的水污染。

配戴隱形眼鏡或角膜塑型片時，一定要遵從清潔消毒準則，使用合格的浸泡液適當搓洗、消毒，且浸泡盒需每3個月更新。另外，配戴隱形眼鏡或角膜塑型片時，要做好手部清潔，才能避免角膜潰瘍。