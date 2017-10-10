青年改造荒廢眷舍 變身生態教室

2017-10-10

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我的初衷，單純是要讓這塊荒地可以走進去！」34歲的上班族單柏堯，居住在寸土寸金的台北市，不忍見荒廢眷舍滋養蚊蟲，決心組成團隊，申請教育部青年署計畫，以10萬元改造經費，結合居民動手參與，荒地化身為生態教室，實現居住正義及環保價值。

在企業人資部門工作的單柏堯，從小住在北市文山區的順興社區，每天上班經過一處荒廢空地，不僅無路可進，還長滿雜草、蚊蟲孳生。在寸土寸金的台北市內，這塊土地卻未獲充分利用，他感到居住不正義，下定決心要做點什麼。

單柏堯向社區里長、社區發展協會了解，得知該地為國有財產署所有，原先要給社區做樂齡中心卻無經費，他因此向教育部青年署提案，獲經費10萬元。再找來如荒野保護協會志工葉宗浩、具Open Green計畫經驗的張琬茜，還有志同道合的張育珍、李彥龍、翁婉婷等人，成立「中間代．尚青」團隊，重建該地。

團隊透過社區居民，重新改造空間，如邀請家長及小朋友來彩繪石頭，蒐集紅磚鋪路，並規劃香草植物區、實驗農場、堆肥區、蚯蚓公寓、森林教室等，把荒廢空地化身為生態教育場地。

該計畫5月啟動，10月底將舉辦成果發表，曾參與生態教育活動的家長也表示，社區有了一個適合孩子生態教育的據點，除了提供親子互動的空間與機會外，也讓孩子們願意主動地認識更多環保及生態知識。單柏堯也希望，未來場域可提供社區舉辦夏令營等活動，讓長輩可來此休憩，也將持續和社區共營空間，發揮最大效益。