曾讀華語學校「未受國民教育」有斟酌空間

2017-10-10

〔記者李雅雯／新北報導〕國民教育法第二條規定「凡6歲至15歲之國民，應受國民教育；已逾齡未受國民教育之國民，應受國民補習教育。」其中的國民補習教育，指的是「國民補習學校」，就是「補校」。根據「新北市立國民中學附設國民補習學校實施要點 」，設立目的是讓未受國中教育的失學、逾齡國民，接受完整的國民教育。

新北市法制局說，此案女學生在國外有就讀華語學校且未曾中斷，並非沒受過教育，因此法規中所說的「未受國民教育」，有斟酌的空間，這對女學生有利。