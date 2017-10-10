剛滿15歲讀國三 被要求轉念補校

2017-10-10

〔記者李雅雯、吳柏軒／綜合報導〕新北市一名女學生旅居越南數年後，今年9月跟著外配媽媽返台，9月19日入學就讀國中三年級且適應良好，卻因她已經15歲又1個月，超過15歲而不符合「國民教育法」的規定，校方告知恐須轉念補校。家長憂心女兒受教育的權益受損，懇求相關單位協助，學校家長會、導師也聲援孩子。

新北市政府教育局指出，已行文教育部，爭取法令從寬解釋。教育部國教署副署長許麗娟表示，國民教育法精神是針對義務與強迫教育，因此設有6歲到15歲的規範；若超過15歲，則適用國民補習教育法等。但如今正值國教法全條文修正的時機，個案年齡也剛好在臨界值，會主動了解狀況，妥善處理。類似狀況也將會納入修法討論，希望有更多彈性空間。

這名女學生在民國91年8月下旬出生，旅居越南時就讀當地的華語學校，學習從未中斷，跟著媽媽返台後就讀新北市某國中三年級，就讀至今約3週，適應狀況良好、與同學相處融洽，她上課勤抄筆記，英文表現突出。

上學已適應 師長助陳情

就在學習生活逐漸上軌道時，家長突然接獲學校告知，表示依國民教育法第二條規定，「入學時年滿15歲應接受國民補習教育」，而非國民義務教育，必須轉到距離現讀國中27公里遠的補校就讀；女學生的導師努力挽留讓她留下來，寫陳情信給新北市長朱立倫，爭取以「學生最佳利益」為優先考量。

到27公里外念書 家長憂心

家長也表示無法接受，指目前就讀的國中和住家距離約15分鐘車程，若轉到27公里外的補校，孩子要搭公車跨區通勤，來回車程需2小時，補校在夜間上課，若沒搭上晚上末班公車就糟糕了，人身安全堪慮。

新北市政府教育局副局長黃靜怡表示，女學生因超齡，尚未完成註冊程序，學校、導師、家長都爭取續留原校就讀國三，教育局會儘量協助，目前先維持現狀，「安置」在目前的國中就讀。

黃靜怡也說明，假設念國中補校，讀完也等同於國中畢業，升學權益不受影響。