農地獎勵設限 學者批便宜行事

2017-10-10

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會明年元旦起全面推「對地綠色環境給付」，最新實施細節出來，前4年補貼對象僅限於基期年（1994至2003年）曾有耕作過水稻或契作甘蔗的約20萬農民。學者批評，既然政策目標是農地農用，就應該獎勵有農用的對象，不懂為何非要僅限於水稻戶，明顯是「便宜行事」，應對所有有耕作的農戶補貼，以加速擴大農地農用成效。

「全國國土計畫」將國土分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」、「城鄉發展地區」4大分區。農委會近年也大動作盤點農地，甚至拆除違章工廠，就是要力挽狂瀾地遏止農地消失。最新政策「對地綠色環境給付」，就是要讓農地地主、農民看到農業希望。

補貼僅限基期年種水稻農民

不過，台大農業經濟學系教授吳榮杰質疑，種水稻或種番薯，對於農地農用哪有差別？政策只針對種水稻耕戶，還規定必須符合在哪幾年曾種水稻的條件，明顯是便宜行事。

逢甲大學國貿系教授、台灣農村經濟學會理事長楊明憲提到，坊間有很多承租農地耕作的人，礙於地主不願意與其簽定文字契約，導致有農耕但無憑無據而無法申請政府補貼等，因此獎勵政策再好，恐怕部分實際耕作的農戶還是拿不到。

楊明憲還說，目前看來，對地綠色環境給付主要是強調對作物的補助，沒有看到實質獎勵友善環境的部分。他建議，首先要解決實質可領政府補貼的問題，就沒有農用的農地，也應收取回饋金，再把回饋金併到農業發展基金中，鼓勵實質農用的地主。

銜接國土計畫細節未規劃

農委會表示，政策必須要一步步推廣，如果水耕稻作戶無設基期年，恐怕會導致很多未領補助的農民突然轉種水稻，至於銜接國土計畫是一個方向，細節目前還沒有規劃，未來有機會，也會邀集各界人士與地方政府共同研擬相關辦法。