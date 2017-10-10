雙十節台北好天氣 台東看煙火碰運氣

2017-10-10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是雙十國慶，全台兩大慶典活動分別是總統府前的國慶典禮及台東的國慶煙火晚會，氣象局預報員朱美霖表示，由於東北風逐漸減弱，台北市今天是多雲到晴的好天氣，雖雲量多，但陽光露臉機會大，民眾可放心出門觀賞國慶典禮；至於迎風面的台東，整天都有不定時短暫雨，民眾想看到絢爛國慶煙火可能得碰碰運氣。

新竹昨37.9度 80年來10月最高溫

昨北台灣氣溫大約攝氏卅二、卅三度，感受大致舒適，但新竹到台中受背風沉降作用影響，昨在新竹觀測到卅七．九度高溫，破了設站八十年十月最高溫紀錄。

至於原位於菲律賓附近海面的熱帶性低氣壓，昨已進入南海，持續往西移動，對台灣威脅減弱，最快今天形成今年第廿號颱風卡努（khanun，泰國命名，意思為波羅蜜），今天下半天估在越南附近登陸。

今天是國慶連假尾聲，預報員朱美霖表示，西半部平地大多為多雲到晴，中南部山區及山區附近要注意午後雷陣雨；隨著東北風勢力減弱，迎風面降雨範圍也跟著縮小，僅台北山區、基隆北海岸及宜花東有短暫雨發生機率，不下雨時還可看到陽光露臉。

週四東北風報到 全台都有雨

朱美霖提醒，週四起東北風南下，將與南邊熱帶系統同時對台灣造成影響，台灣附近水氣增多，屆時全台都有明顯降雨，北台灣氣溫也會跟著下滑。