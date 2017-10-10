阿里山林鐵將設專責機關 計畫增班漲價

2017-10-10

〔記者吳欣恬／台北報導〕阿里山林鐵目前由台鐵協助營運，營運契約年底將到期；農委會林務局已規劃成立專責機關接手營運，近日將報行政院核定，並進一步確定何時接手營運。而據林務局最新規劃，阿里山林鐵未來將增加班次、票價也將調漲，並結合嘉義林業文化園區，推動成為林業文化和鐵道觀光之旅。

近日報行政院核定

林務局目前規劃成立專責機關「阿里山林業鐵路暨文化資產管理處」，下設文資保存課、行銷企劃課、鐵道服務課、鐵道維護課及車輛養護課等五課，待政院拍板相關設施和人員留用薪資福利等，再調查人員留任意願，才能確定何時接手營運。

推動林業、鐵道觀光之旅

目前台鐵的阿里山森林鐵路管理處員工約兩百多人。林務局副局長楊宏志說，如果台鐵林鐵處員工多數留任，可無縫接軌，但如一半以上不願留任，想回台鐵，則需時間招聘訓練，可能耗時一、兩年。

日治時期，阿里山的檜木透過林鐵運至嘉義市後將原木進行處理，形成東亞最大的製材廠，帶動嘉義市的經濟發展。未來嘉義林業文化園區將達廿五公頃，包括北門車站、車庫園區、阿里山林業村及檜意森活村。除了靜態的阿里山林業博物館，室外將規劃動態的參觀動線，讓民眾可看到火車調度、維修等。

林務局也將賦予林鐵更多林業文化特色，帶動山林生態旅遊經濟。林務局表示，未來勢必將調漲票價，目前林鐵最長距離約四百多元，而國外高山鐵路一趟要價上千元台幣，都將納入規劃評估。