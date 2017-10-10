重量不重質 砸再多錢也難救觀光

2017-10-10

記者蕭玗欣／特稿

政府撒了三十六億補助國旅，卻傳出部分風景區國人旅遊人次不增反減；政府要維持來台旅客千萬人次，卻要擔心消費力高的日本客不再重遊台灣。政府砸錢救觀光不是沒改變，但問題是如果只追求「量」要維持高點，對觀光品質及特色品牌營造卻還拿不出具體方法及策略，只怕每年都要不斷看著數字冒冷汗。

行政院年初大動作推出國旅卡新制及補貼，盼刺激國旅市場，今年八月前國旅卡觀光消費也確較去年成長七成，但墾丁卻傳出遊客人數半年暴跌一百卅二萬人，部分風景區則每月二到三萬旅客數下滑，最大問題是國人對國旅「冷感」、寧願出國玩。

國人對國旅的住宿昂貴，景點太類似、無特色等的詬病，早已形成既定印象，政府如果沒有對國旅環境徹底改善，補貼只是讓少數人可做短期免費旅遊，國旅要談體質改善根本未見影。

國際觀光客要破千萬，也不能每年都只在追蹤人次數字消長；台灣更需要有消費力、能多次重遊的優質旅客，觀光界、學界都一再呼籲，觀光不能只看「量」而要「質」、要建立「特色品牌」，但交通部、觀光局迄今還未提出所謂觀光「品質」的標準及指標為何？難道少了一堆中客、多了一群東南亞客人，觀光就有好品質了？

過去中客急遽增加，造就短期數字榮景，但也引爆旅遊區人滿為患、旅遊品質惡化問題。中客縮減絕對是台灣觀光要化危機為轉機、尋求轉變的關鍵期，但不能重蹈覆轍、不能還沉迷於數字，政府必須拿出具體策略，景點要確保旅遊舒適度、人數有合理總量管控、價格應與品質相當等，更要讓國人及外國旅客都可看到台灣觀光特色吸引力及品質保證，否則「觀光轉型」將永遠是雷聲大雨點小，無法落實的一句口號。