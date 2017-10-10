外國旅客量勉強保千萬 觀光外匯拚止跌

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕中客來台縮減、日客也出現短期負成長，但東南亞旅客明顯成長，交通部目前評估，今年外國旅客來台應還是能勉強守住千萬大關，但觀光外匯能否止跌回升則是挑戰；有學者估計，去年因中客減少，觀光外匯收入四三二二億元、創近三年新低，但今年下半年已可見到中客「谷底回升」，東南亞市場也有好表現，今、明年產值可望有五％成長，估計明年就能追回前年四五八九億元的水準。
今年截至八月，外國旅客來台六八六萬六三五三人次，較去年減少三．八九％；其中，中客一七五萬餘人次，較去年減三成四，日客也略下滑。
韓國、東南亞則明顯成長，韓國今年成長逾廿一％，東南亞則因新南向政策觀光先行，成效漸嶄露，今年越南成長一一三％，菲律賓與泰國也成長七成。
去年觀光外匯減少逾200億
然而，東南亞客源消費力遠不如中客，去年因中客減少，觀光外匯收入四三二二億元、創近三年新低，旅遊業者仍憂心今年恐再下探新低點。觀光局統計，前年觀光外匯收入高達四五八九億元，創近十年新高，去年四三二二億元則負成長五．八％。
學者估今明年產值成長5％
但靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，去年觀光外匯比前年減約兩百億，隨下半年中客谷底回升，東南亞市場也有好表現，今、明年產值可望有五％以上成長，估計明年就能追上前年四五八九億元水準。重要的是多吸引優質旅客，而且要讓優質旅客願意來台重遊。
應打造東南亞客喜愛行程
世新大學觀光系副教授陳家瑜則表示，台灣當務之急是建立自己的觀光品牌定位，許多東南亞旅客對台灣仍「模糊」，如何滿足消費、旅遊喜好，仍須摸索，目前東南亞客多複製日客、中客行程，我應找出國內旅遊亮點，例如星馬旅客喜歡台灣的休閒農場，「大家出國就是要看不一樣的東西。」
觀光局長周永暉表示，今年觀光人數有信心在第四季繼續衝刺，維持千萬觀光大國地位。至於今年雖出現日客短期下跌，仍希望力拚日客兩百萬人次、韓國一百萬人次目標。
針對東南亞市場無法彌補中客外匯缺口，觀光局副局長張錫聰表示，過去中客為來台旅客最大宗，占比高達四成，今年迄今僅占廿五．五％，代表台灣不再依賴單一市場，開發新南向市場不是只為彌補中客缺口。尤其過去旅行社操作中客團以購物團為主，僅少數業者受惠；新南向、自由行旅客消費行為隨興，以當地文創或農特產為主，是更健康的觀光型態。