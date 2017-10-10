日客連2月負成長 全年200萬人恐難達標／觀光局：機位不足影響 航空業：旅遊產品不夠多元

2017-10-10

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部力拚今年外國觀光客可以維持千萬人次紀錄，而東北亞向來是外國旅客來台第二大市場，僅次於中國，但日客卻連續兩個月負成長，敲響警鐘，觀光局力拚一年兩百萬日客目標面臨跳票、破功。觀光局一概以「機位不足」論定，但航空業者直言，日客來台市場負成長，若僅歸咎於機位不足，是「開錯藥方」，非根本問題。

九份已連10年登日客最愛去處

航空業者直言，去年台灣赴日四八○萬人次、日本來台僅一八○萬人次，逆差明顯，而國人赴日人數逐年攀升，顯見機位其實可以不成問題。接待日團的旅遊業者則說，台灣長年主打「夜市美食」，看在日客眼中恐代表落後、廉價，不願花太高價來台，且「九份」已連續十年蟬聯日客最愛去處，代表台灣旅遊產品不夠多元，且仍缺乏精緻美食文化，欠缺吸引更多日客來台的誘因。

今年七月，日客來台十三萬一二三八人次、較去年負成長一．九一％；八月負成長持續擴大，來台十七萬二二四三人次、衰退七．九二％。今年截至八月，日客來台整體較去年降○．五九％。觀光局宣示要力拚一年兩百萬日客的目標，幾乎確定破功。

民航局官員：機位應不是問題

觀光局分析，主因在於機位不足，國人赴日大幅成長，壓縮日客來台。但航空業者對此不滿表示，航班與機位取決於市場供需，若日客來台人數成長，機位不會是問題；國人赴日賞櫻、賞楓、賞雪及藥妝等消費需求，加上東京、京阪等全年旅遊熱點，造就高人次，反觀台灣缺乏足夠誘因吸引日客。

民航局官員則坦言，日本航約目前沒有限制，有旅客需求則業者一定想加班，今年台日雙向仍成長，機位應不是問題。

每年接待超過十萬名日本團客的開發旅行社董事長梁榮堯分析，機位不足實為「便宜機位不足」，日客認知來台合理價格落於七、八千元，但有時票價調漲至上萬元，導致日客卻步。

長年主打夜市 日客興趣缺缺

他指出，因為日客出國，台灣易與韓國、上海或東南亞國家比較，台灣長年偏重路邊攤、夜市，對日客而言是「Ｂ級文化」，所以有些日客會不想花太多錢遊台灣，若要搶攻更多日客，台灣觀光應創造更高價值，須提升觀光形象、擦亮招牌，讓日客願意多付一點錢來，方能真正對症下藥。

應提升觀光形象 創造更高價值

台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧州則分析，日本出發可控機位少，高價位區間機位導致縮手；而台灣的國際行銷預算編列少，目前改以新南向國家為主力，經費漸遭剝奪，加上日幣又面臨低點，更不利日客出國。

柯牧州也直言，日本國內旅遊環境好，日本人不一定要出國，反觀台灣應作為最好借鏡。他建議，政府可與日本官方交涉，也應加強民間雙向溝通，多鼓勵具高消費力的日客來台。