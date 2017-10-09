《謠言終結站》只喝糙米茶 無助降血壓

2017-10-09

記者陳建志／台中報導

近來LINE群組流傳一段影片，聲稱「只要連續喝糙米茶半年，就能有效治療高血壓」，但心臟科醫師駁斥此說法，直言並無醫學根據，建議民眾還是要按時服藥，配合飲食控制和運動，才能有效控制血壓。

在長達10多分鐘的網路影片中，片中主角分享父親因長期服用降血壓藥物，出現其他身體不適，因此決定停藥，等到頭暈、血壓高再服藥，因覺得不妥找上一名中醫師，依其建議讓父親食用糙米茶、多喝水、運動，6個月後就徹底改善高血壓的問題。

亞大醫院心臟內科主治醫師王志偉表示，糙米的營養價值高，可以抑制交感神經活動，促進腎臟功能，加速鈉的排泄，但目前並無科學研究證實糙米茶能有效降低血壓或降低血脂肪，提醒民眾不可擅自停藥，只喝糙米茶，小心血壓飆高。

王志偉強調，治療高血壓有「藥物」和「非藥物」兩種方式，兩者相輔相成缺一不可，其中藥物治療指的是醫師開的處方藥，非藥物治療則是「調整生活形態」，除能有效治療高血壓，並有預防的效果。

調整生活形態包括：減重、戒菸、限制鹽份攝取（一天2至4克鹽），還有限制酒精、調整飲食和從事有氧運動。

雖過去曾有報導指出，適量酒精有助血壓控制，但是酒精過量依然會導致高血壓，故建議男性一天酒精攝取量小於30克，女性一天則小於20克。

至於調整飲食，則是指多吃蔬果、全穀類、家禽、魚肉與堅果，並少攝取油脂、糖和紅肉，其控制血壓的功效與降血壓藥物相當，約可降低10毫米汞柱的血壓，此方式並可以預防心血管疾病與中風的發生。

王志偉指出，目前降血壓的藥物很多，治療的效果也很好，若能配合「非藥物」則具有相輔相成作用，可有效控制血壓，重拾健康生活。