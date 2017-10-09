掮客頻牽線西進 醫院敬而遠之

2017-10-09

〔記者吳亮儀、陳昀／綜合報導〕馬偕醫院遭冒名與中國洽談籌建「上海馬偕醫院」引發軒然大波；而在中國溫州、天津、山西也到處出現「山寨版」長庚醫院，但和台灣正版長庚醫院完全無關。醫界更指出，常有人穿梭兩岸要「牽線」台灣醫院到中國開醫院，想抽佣金賺錢；但國內知名醫院多表示，中國醫療環境和條件不成熟，無法獲利，所以要談到中國投資開醫院，目前多是抱持戒慎態度、敬而遠之。

有醫界人士表示，兩岸不只政治掮客，商業掮客更多，想居中牽線開醫院，要抽佣賺錢，這次馬偕事件像有掮客太大膽冒名，但其中也涉及馬偕高層與生技業者共訪中國，馬偕擬提告，恐也需清查醫院內部是否與掮客真有劃清界線。

馬偕在中國申請商標專利、以防中國「山寨版」出現。但台灣醫院在中國出現「山寨」非罕例；長庚近年就已在中國冒出「山寨」，中國的莆田醫療集團直接用「長庚醫院」名稱在各地設院；還有其他中國醫院開出「長庚耳鼻喉醫院」等系列。

長庚︰無再投資中國計畫

長庚醫院發言人黃璟隆強調，目前直屬台灣長庚醫院的僅有廈門長庚醫院，營運和財務都獨立，北京清華長庚醫院則已捐給北京清大經營。長庚目前沒計畫要再投資中國，在廈門、北京的長庚醫院也只是支援性質。

新光醫院也無意願去中國開醫院，副院長洪子仁強調，中國環境和條件還不成熟，大概無法獲利，所以目前做好「觀察」、「交流」即可，但醫療投資就暫不談。

台北醫大和中國寧波市李惠利醫院合作；但北醫大校方表示，僅是醫療和行政管理的合作，沒涉及經營所有權。

敏盛集團成立的盛弘醫藥公司，近年與多家中國醫院合作。盛弘執行長王炯琅指出，中國醫院常聘請台灣醫院協助取得國際認證，敏盛每年有三、四件輔導案，會派醫師長駐中國協助；但合作後發現雙方除了語文相近，文化、制度等方面都大相逕庭，最大困難是磨合。

衛福部︰不會讓醫院資金外流

衛福部醫事司長石崇良則表示，目前不可能讓台灣的醫療法人資金外流，醫院要到中國設醫院，資金要先通過董事會、再報衛福部許可，但不可能讓它通過。像廈門長庚醫院，是以公司名義在海外設置獨立機構，和台灣長庚醫療法人無關；或宗教醫院偶有國際援助，但超過百萬捐贈也要經衛福部同意。