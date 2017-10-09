馬偕遭冒名 林璨︰宣捷提供假名片

2017-10-09

〔記者蘇金鳳、高嘉和、黃以敬／綜合報導〕假冒馬偕醫院名義赴中國洽談事件越演越烈，遭指涉嫌持馬偕醫院國際醫療副院長「假名片」到中國洽談馬偕設分院的亞洲大學附屬醫院副院長林璨，昨打破沉默、發出聲明指出，他於一○四年至一○五年八月間任職於宣捷生物科技公司，總經理宣昶有、聯電榮譽副董宣明智的兒子指派他負責統籌在中國成立醫院等業務，外界所謂「假名片」是宣捷提供、並告知合作對象為馬偕醫院；引發遭指冒名等風波，他也感訝異。

林︰被告知合作對象為馬偕

本報獨家報導馬偕醫院遭人持假名片、假冒名義赴中國洽談上海馬偕醫院事宜，更追出台灣男子林璨就是現任亞大附醫副院長。林璨昨發表聲明，強調這些事情發生在他擔任宣捷公司顧問期間，與中國醫大附屬醫院及亞大附醫均無關。

林璨表示，他是一○四年十月至一○五年八月在宣捷工作期間，由總經理宣昶有指派在中國成立醫院，派他擔任聯繫窗口、負責統籌建院業務。所謂的「假名片」，是宣捷公司於一○四年十二月派人交給他，並告知合作對象為馬偕醫院，至於該名片出處為何？他事先並不知情，基於長官與部屬信賴關係，他當時未多所質疑。

事先不知誰會出席中國行程

至於與馬偕副院長、董事出訪中國北京並合影，林璨則說明，那是一○五年五月宣捷公司所安排行程，事前他也不清楚誰會出席，團員合照僅為到此一遊性質。

林璨強調，關於馬偕合作建院事務，因後續諸多因素並未持續進行，僅止於討論階段，一○五年一月底即終止該案；對於引起外界風波，他也感到震驚與訝異，因此發聲明對外說明。

馬偕醫院董事長劉伯恩昨天指出，對於事情發展也頗感訝異，馬偕沒有所謂國際副院長，對外合作案或印高層主管名片等，都有一定審查程序且須經董事會，院內初步查證近幾年，還有他自己擔任三屆董事的記憶印象，並沒有與宣捷生技的合作案。

馬偕初步調查 未和宣捷合作

馬偕目前已委請律師蒐集資料，對於有人使用假名片、假冒馬偕名義，將於近日提告，原則上會以假名片使用者為主，是否還涉及其他人，則要看提告後、未來檢調追查事實狀況而定。

至於遭林璨點名的宣捷生技總經理宣昶有，本報記者昨試圖透過手機及簡訊聯絡，但直到昨晚八時，還未能取得其回應。