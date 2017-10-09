海洋廢棄物汙染嚴重／全面減塑時程表 環團籲明年提出

2017-10-09

〔記者楊綿傑／台北報導〕海洋廢棄物汙染環境問題日益惡化，比如有衝浪天堂之稱的新北金山沙珠灣，遠看像彩虹沙灘，近看卻是各種顏色垃圾；有人間秘境美名的宜蘭東澳粉鳥林海灘，因為一夕爆紅，人潮帶來大批垃圾，甚至被迫封閉。環保署與數個環團今年7月共同宣布成立「海洋廢棄物治理平台」，初步共識除繼續淨灘之外，並進行大規模調查、研究及分析。不過，環團仍然呼籲，政府應於明年提出全面減塑時程表。

平台成員組織綠色和平資深媒體與推廣主任李芳怡表示，這是首個官方與民間合作，進行海廢探討的平台，先透過環團小組討論後，再與環保署磋商，已開過3次會議。討論內容包括「源頭減量」、「有效管理」、「監測及研究」、「國際交流」等。

綠色和平海洋專案主任顏寧解釋，源頭減量即希望環保署從生產端管制，呼籲政府明年提出全面減塑時程。有效管理則是在河川、大排、出海口等設置攔砂設備，有助於清理及防止垃圾再進入海中。同時也應監測及研究垃圾內容，建立資料庫。最後，再透過國際交流取經。

環保署副署長詹順貴說，環保署將先整合內部業務單位，再透過不同部會間的整合，共同處理，「這已經是院級規模的政策方向」。

環保署環管處長袁紹英補充，海廢初步已列出4點構想，首先將協同縣市環保局針對海岸現場實際情形，持續淨灘；其次，明年起官民共同執行海岸垃圾調查；第三為建立完整資訊系統平台，並邀請環團協助檢視資訊系統相關功能，提升資料應用價值；相關計畫內容依據，近期將與國立海洋科技博物館合作，擬定海岸垃圾調查作業手冊。