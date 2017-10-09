7折優惠失靈／連假國道日間離峰 免費納選項

2017-10-09

〔記者陳宜加、簡惠茹／綜合報導〕昨天是國慶連假第二天，國道依舊塞車。由於交通部這次連假除了國道夜間免收費，加碼實施白天離峰7折優惠，但離峰車流量僅比228連假同時段增加8%，無助於紓解塞車情況，外界矛頭指向誘因不足，應擴大價差。交通部政次王國材表示，連假結束後，將徹底檢討，日間離峰免費應該也會納入考慮。

比228連假 車流僅增8％

國道昨天上午出現大量出遊車潮，下午逐漸紓解，但北部仍有部分路段壅塞，如國5石碇到坪林、宜蘭到坪林，時速都不到40公里，國1八堵到汐止系統、內湖到圓山、湖口到湖口服務區、國3土城到樹林也都塞車。國5石碇到坪林、宜蘭到坪林時速都不到40公里。「雪隧北上洞口時速一度是20公里。」坪林行控中心表示，國5北上主線昨天下午一度從洞口回堵6公里，過雪隧中段後，時速才提升到50公里，壅塞情況直到深夜才紓解。

高公局預估，今天中午過後，將湧現大量北返車潮，呼籲用路人多利用離峰優惠時段上路。

今午後 湧北返車潮

高公局分析，連假第一個白天離峰優惠時段為7日下午2時至晚間7時，車流量與今年228連假同時段差不多，北部路段南下總延車公里，相較於228連假同時段約增加8%，與上午6時至下午2時尖峰時段的增加5%相較，沒有明顯增加。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰建議離峰折扣加大至5折或4折、尖峰加價2成以上，拉大通行費差距，移轉效果才會明顯。立委鄭運鵬呼籲實施連假日間離峰免費，取代夜間免費，並擴大目前只有7折的價差。

台北許先生也認為，應提高白天尖峰時段通行費、降低離峰時段通行費，吸引用路人在離峰時段上路，達到分流目的。

高公局表示，目前僅實施第一個減價時段，第二個為收假日上午6時至11時，將於連假結束後一併綜合分析。