298隻保育食蛇龜 走私中國幸攔截

2017-10-08

創金門小三通新高紀錄

〔記者吳正庭／金門報導〕金門料羅港6日截獲一批以「申報鱉卵出口」做為掩護，企圖走私到中國的保育類動物「食蛇龜」共298隻，創下金門小三通查獲「食蛇龜」的走私新高紀錄。

金門海關在金門料羅港出口倉，抽查141箱以「鱉卵申報出口」物品，其中11箱上面4層是鱉卵，最下層卻藏有一包包、用襪子裹覆，疑似保育動物的「食蛇龜」，擬由台灣屏東寄往中國泉州。

海關清點後共有298隻，其中包括20隻未滿3歲的幼龜。查驗人員發現，多數「食蛇龜」的鼻吻部、四肢皮膚挫傷，甚至出現虛弱、體重過輕、外傷、呼吸道症狀等問題，研判私梟為了增加「出口量」，造成「食蛇龜」疑似因互相堆疊、推擠產生碰撞傷痕。

貪暴利 可重判7年

據透露，「龜」在中國是熱門的「形補」，在「物以稀為貴」炒作下，保育類的「食蛇龜」水漲船高，價格以「兩」計，甚至有「3隻食蛇龜可抵1支蘋果手機」的說法。

金門縣府指出，2006年曾於烈嶼鄉猛虎嶼海域截獲台灣走私到中國福建的龜、鱉，當時查出「食蛇龜」198隻。隔年在古崗湖排水溝也發現10多隻食蛇龜的屍體，研判是走私失敗丟包。

縣府強調，保育類野生動物不得飼養、捕捉、販賣及其他騷擾情事，近來已有判例，走私「食蛇龜」可重判7年。