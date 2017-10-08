打造澎湖智慧島 賴揆送450億大禮

2017-10-08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕就職即將滿月的行政院長賴清德，昨率領團隊抵澎巡視，大手筆宣布斥資450億元，在2025年前打造澎湖成為「國際、智慧、綠能、觀光島」。澎湖舉辦「世界最美麗海灣組織年會」，行政院也將投入12億多元經費。

2025年 百分百使用再生能源

新任閣揆賴清德在滿月前夕，送給澎湖最大的滿月禮，中央預計於2020年之前再投入190多億元建置綠能，先完成階段性計畫，2025年投資額達450億元，讓澎湖成為「全綠能島」，百分之百再生能源發電。

現在全世界有3個小島是全綠能，包括丹麥2個、西班牙1個，但人口數最多是3萬多人，以澎湖人口數十萬人，絕對率全球風潮之先，尤其配合聯合國認可的世界最美麗海灣玄武岩柱美景，可望讓澎湖成為「國際、智慧、綠能、觀光島」。

澎湖明年將舉辦世界最美麗海灣組織年會，賴清德也再度送出大紅包，宣布行政院全力協助，包括2.5億元興建國際廣場、4億建置路燈管線地下化工程、3億路平專案人孔蓋整平及打撈海底沉網等，估計花費12億餘元，協助澎湖對外行銷，改善服務品質，除整頓市容外，更提供免費全面性WiFi，未來還要成為行動支付示範區。

至於日前搭乘高鐵「巧遇」潛水人士陳情東西吉廊道設立完全禁漁區，賴清德表示，將採階段性禁漁，先禁底刺網作業，並因應季節開放傳統漁撈洄游性魚類，但禁止外縣市漁船進入，逐步開放觀光潛水。

台澎海底電纜工程「最後一哩」雲林端口湖鄉部分，賴清德說，將協請雲林縣政府及口湖鄉長處理協調儘快完成。