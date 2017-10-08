景點人擠人 今天估更多

2017-10-08

〔記者林欣漢、張安蕎、江志雄、陳鳳麗、李忠憲、王榮祥、蔡宗憲、王峻祺／綜合報導〕昨日是國慶4天連假首日，各地景點人多車多。

昨天基隆廟口夜市、十分瀑布人潮爆多，周邊交通壅塞；而新北市知名景點九份，曾連續3年蟬聯國外旅客最愛，人潮反而僅算「正常」。警方分析，北台灣天候不佳，今、明兩天可能有更多人潮。

昨上午10點多，通往淡水的台二線就湧入車潮，平均時速僅30多公里，中午已回堵至關渡大橋；淡水老街、漁人碼頭、八里左岸、金山老街都非常熱鬧。

宜蘭縣國立傳統藝術中心正在舉辦亞太傳統藝術節，邀請中南半島5個國家團隊入園演出，園區內萬頭攢動。

日月潭、溪頭、清境等知名風景區的飯店民宿，訂房率都逾9成，業者也預估，今天才是遊客大批出遊的日子，飯店和民宿幾乎都已客滿。

台中麗寶樂園位於國道高速公路南北的中間點，下午停車場5千個停車位幾乎停滿。民眾扶老攜幼湧入Outlet逛街血拼、搭摩天輪。

通往墾丁及台東的屏東枋寮地區，昨上午10點後湧現車潮，墾丁各大沙灘也逐漸湧現人潮。屏東離島小琉球人潮爆滿，東琉線交通船售票處前大排長龍，民宿、旅館也全都訂滿。

花蓮「和平至崇德」、「太魯閣口至天祥」及「七星潭風景區」等地車流量大，花蓮著名遊樂園昨有逾3千人入園，業者預估，連假期間遊客人數可突破上萬人。