國慶連假首日 國五、蘇花塞爆

2017-10-08

國道離峰7折優惠 效用不大

〔記者鄭瑋奇、張安蕎、江志雄／綜合報導〕國慶連續4天假期，昨天首日國道多處塞車，國五、蘇花公路北端入口，幾乎成為大型停車場，許多路段時速僅20公里，民眾怨聲載道，交通部首度施行日間離峰通行費7折優惠，被質疑效用不大。交通部長賀陳旦表示，連假過後會分析疏運成效，公諸社會，共謀合理有效的做法。

賀陳旦正在國外參加亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）運輸部長會議，他表示，這次連假壅塞可能也有車禍因素，不宜太快下結論。連假返鄉、出遊車輛太多，很難用簡單減免收費手段，就完全移轉車流。

立法委員鄭運鵬則提出日間離峰應該免費，較能起到分流效果，也符合不鼓勵民眾夜間疲勞開車原則。

高公局統計，昨日2點至7點推行離峰7折收費，車流量約34.3百萬車公里，與今年228連續假期首日同時段的34百萬車公里相比，無明顯增加。但昨天全日交通量則由116百萬車公里上修為120百萬車公里，較228連假增加約5、6百萬車公里。

昨天下午1至3點，國一南下楠梓到鼎金路段，接連發生3起小車追撞事故，車流最長回堵7公里。上午在國一高架南下楊梅路段、平面北上台南路段國三南下中寮路段等處，也都有交通事故，影響車流。

高公局交管組長卓明君表示，國道五號昨清晨5點半實施高乘載管制前，大量車潮已湧入，排隊上國五的車潮甚至回堵10公里，綿延到國三新店交流道，直到晚上10點才慢慢紓解。

國道五號南下方向從上午9點起，自南港系統交流道至頭城路段一路塞塞塞，直到傍晚5點，石碇至坪林路段的平均時速仍只有40公里上下。

慘！ 蘇澳市區變大型停車場

宜蘭縣蘇花公路北端入口，昨天一早6點就塞爆，車子嚴重回堵。蘇澳鎮中山路、蘇港路一大早便出現車潮，蘇花入口擠得水洩不通。網友留言，「讓我寫一個慘字」、「沒有最塞，只有更塞」、「已經習慣」。有當地居民抱怨，蘇澳市區變成大型停車場，根本不敢出門。