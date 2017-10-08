移除外來種… 源頭管理、國內移除 雙管齊下

2017-10-08

外來物種沙氏變色蜥、綠鬣蜥的族群危害我國數個縣市，農委會林務局的移除策略分為源頭管理和國內移除，沙蜥已在民國102年公告為禁止輸入物種，綠鬣蜥自104年6月行政裁量不允許輸入。

林務局今年補助各地方政府辦理「生物多樣性宣導及入侵種管理計畫」經費1810萬元，各地方政府視轄區內入侵種類別的數量和嚴重程度等，提出補助要求，各林管處審查後撥付經費。

林務局保育組長夏榮生說，各地方政府對沙蜥的管理方式不同，如嘉義市、新竹市及花蓮縣是訓練志工去移除，嘉義縣則是98年起由林務局補助經費，藉由收購獎勵來鼓勵當地民眾投入移除。至於綠鬣蜥，除嘉縣採取收購方式，其餘縣市則委託專家移除。

重災區 嘉縣獎勵民眾抓蜥

嘉縣是沙蜥、綠鬣蜥雙重入侵的重災區，主要在水上鄉，縣府農業處98年起祭出移除獎勵金，收購沙蜥死蜥每隻20元，99至101年降為10元，102到105年因經費短絀減為3元，今年則是每隻5元；103年開始收購綠鬣蜥，死蜥銷毀，活體供學術研究，價格為吻肛長（一般爬蟲類體長都採嘴巴到肛門長度，不計入尾巴）50公分以上每隻500元，小於50公分的150元。

嘉縣今年移除沙蜥與綠鬣蜥經費97萬1000元，9月22日啟動收購作業第一天，就被排隊繳蜥的前6人領光光了，引爆民怨做白工、不公平，訴求提高收購總經費，搞得灰頭土臉。縣府農業處官員事後表達將再向林務局爭取經費進行收購、監測事宜。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳直言，綠鬣蜥、沙蜥等外來物種，不是野生動物保育法、動物保護法的保育或保護對象，無法源可管，造成生態浩劫後，公部門用納稅人的錢去收購撲殺，執行實例證明治標不治本，且不排除有「變相圈養，賣給政府」弊端。

何宗勳呼籲農委會儘速召集學者專家、生態與動保團體，研商修法納管外來物種、找出天敵克制其危害，如要獎勵移除，應以影響公共設施安全、人居安全的遭入侵地區為優先。（記者蔡宗勳、吳欣恬、陳璟民）