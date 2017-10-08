2017-10-08

綠鬣蜥（學名：Iguana iguana）

原產墨西哥、中南美洲的日行性爬蟲類，主要棲息於鄰近溪流的森林樹冠層，會隨環境改變體色，體長可達2公尺，3年即具繁殖能力，一次可產卵25至50顆，壽命15至20年；幼年期偏向肉食，成年後草食，遭棄養後會啃食農民種植的蔬果。

綠鬣蜥名列「瀕危野生動植物種國際貿易公約」附錄二（CITES II）保育對象，飼養、擁有綠鬣蜥是需要證書的；諷刺的是，牠們似乎很適應台灣的環境，完全看不出「瀕危」。（記者蔡宗勳）