腰痛到站不住 腰椎微創減壓手術根治

2017-10-07

記者蘇金鳳／台中報導

曾是職業軍人的46歲朱姓男子，過去因過度操練或做一些負重工作，造成脊椎嚴重退化和神經壓迫，近來疼痛不已，就醫診斷為腰椎椎間盤突出，經過2次「腰椎神經微創減壓手術」，根治了長久以來的腰痛問題。

近年朱男時常莫名腰痛，曾去骨科打針吃藥做復健，通常2、3天就會好，然而從今年3月底以來，即使打針、吃藥也沒用，不僅腳會麻、腰痛也愈來愈劇烈，甚至痛到晚上不能睡覺，走路時腰椎也挺不直。

當兵操過頭 腰椎椎間盤突出

由於痛得受不了，前往長安醫院骨科就診，經X光檢查結果，醫師發現他是罹患腰椎椎間盤突出，腰椎第2、3、4、5節神經受到壓迫，建議以「腰椎神經微創減壓手術」治療。

長安醫院骨科醫師楊志鴻表示，朱男以前是職業軍人，在部隊過度操練，或做一些負重的工作，因此造成他的脊椎有嚴重退化和神經受壓迫現象。

今年5月中，楊志鴻為他進行第1次腰椎減壓手術，不料治好腰椎第2、3、4、5節後，第5節和尾椎神經竟受到壓迫造成「馬尾症候群」，即使經過一段時間的復健治療也沒改善，所以8月初再進行第2次減壓手術，根治他長久以來的腰痛問題。

楊志鴻說，第5腰椎和尾椎之間的神經，一旦受到急性壓迫、外傷、或是手術過程中造成它的腫脹，術後壓迫到它的神經，即可能產生「馬尾症候群」。

原本其他醫院建議採用傳統的減壓方法，必須在第2到第5節腰椎要打8支骨釘，外加3個人工骨架，但朱男一聽到很害怕，因此楊志鴻建議他採用腰椎減壓手術，只需將尾椎下段減壓，即可有效根除馬尾症候群的症狀。

朱男在術後復原狀況十分良好，現在每天都可以散步走1小時。

楊志鴻表示，民眾若有下背、臀部或下肢麻痛無力，無法久站及走遠的症狀，就表示可能有腰椎骨刺壓迫神經或「馬尾症候群」等問題，應盡快至骨科進一步診斷。