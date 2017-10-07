嘴歪講話「漏風」 竟是顏面神經麻痺

2017-10-07

記者黃美珠／竹縣報導

新竹縣1名47歲曾姓男子日前跟親友在電話中敘舊時，竟講話「漏風」，嘴角口水滴落！他嚇得拿鏡子一照，驚見嘴巴歪斜、右臉肌肉鬆垂、沒有表情，抬頭紋也垮了半邊不對稱，他和家人都以為是中風，就醫才知是顏面神經麻痺。

主治的新竹馬偕醫院神經內科醫師章育銘說，入秋天氣漸涼，因天氣不穩、溫差大，顏面神經麻痺的患者增加。顏面神經麻痺分成周邊型和中樞型。

周邊型顏面神經麻痺主要是因勞累、壓力、感染病毒所致，好發在生活作息不正常、比較容易緊張、睡不好的人，保持正常生活作息、適度透過運動或休閒紓壓，維持良好抵抗力是避免的不二法門；中樞型顏面神輕麻痺則跟腦部的病變有關，如中風。

他說，周邊型顏面神經麻痺多半嘴角歪斜、眼睛無法緊閉、抬頭紋或法令紋會不對稱。這是因為病毒感染後，造成顏面掌管表情等的神經功能失調所致；中樞型顏面神輕麻痺可能因腦部長的東西造成壓迫，會出現手腳無力、無法走路。

章育銘說，有人誤以為周邊型顏面神經麻痺的病毒感染來自久未清洗的冷氣機，但目前還沒有這方面的研究和佐證。不過這類患者在發病後如果立刻送醫，以類固醇治療搭配復健，有8成可在3個月內完全恢復，但仍有復發可能。

章育銘建議，除了多補充富含可以修補神經的維生素B群食物，運動、保持良好生活作息且適時紓壓，就是預防的王道。