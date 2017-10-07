天熱喝運動飲料退火？ 小心血糖飆高

2017-10-07

記者陳冠備／彰化報導

61歲的王姓男子是糖尿病患，過去幾年他的糖化血色素只是稍微高出一些，沒想到今年9月檢驗時竟快速飆高，醫師詢問後發現，原來是天氣太熱，他想「退火」而猛喝運動飲料惹禍！醫師表示，運動飲料雖不甜，但是含糖量高，糖尿病患最好敬而遠之。

今年氣候高溫，民眾外出猛流汗，不少人選擇運動飲料解渴、降火氣，可是衛福部彰化醫院衛教室最近卻一連發現10多個病患，糖化血色素飆升，血糖極不穩定，經調查發現，他們有一個共通點，就是時常喝運動飲料。

王姓男子表示，因為天氣熱，喝了孫子買的運動飲料，覺得很好喝也不會太甜，加上孫子說喝這個可以「退火」，所以買整箱，有時一天會喝好幾瓶。

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，運動飲料喝起來不甜，其實含糖量很高，且為了迅速補充水分和電解質，內容物以單糖和電解質為主，糖尿病患一旦飲用，會讓血糖直線上升，而血糖升高就會口渴，容易越喝越多，若習慣一天喝個好幾瓶，容易讓血糖不穩定，糖化血色素也易飆升。

運動飲料含糖高 糖友不宜多喝

廖曜磐也說，運動飲料的廣告給人類似「退火」印象，讓民眾誤以為運動飲料隨時都可以喝，其實不然，除非是大量流汗亟需補充水分及電解質者，可適量飲用，一般人並不適宜多喝，糖尿病患更需謹慎。

彰化醫院營養師周柏穎說，市售運動飲料500毫升約含35克的葡萄糖等單糖，據世衛組織建議，成人一天攝取糖量不要超過25克，也因為含糖量高給人心情愉悅，所以糖尿病患者常不知不覺攝取過量，建議最好喝白開水，若一定要喝，至少用水等比例稀釋。