新北市本土登革熱群聚 再添2例

2017-10-07

記者林惠琴、賴筱桐／連線報導

衛福部疾管署昨公布新增兩例本土登革熱確定病例，其中1名是先前新北市鶯歌區確診夫妻的鄰居，另1名曾在夫妻住家附近活動，佔今年7例本土登革熱病例中的4例，為歷年首見北部病例數超越南部；目前新北市政府已啟動高規格防疫機制，以防範疫情擴大。

新北啟動高規格防疫機制

疾管署副署長羅一鈞說明，新北市的第1及第2例本土登革熱確診病例為鶯歌區一對50多歲夫婦，他們的病毒株近似越南株且可能是被有「未發現的境外移入個案造成病媒蚊傳播」而染病。

因此疫調單位針對較高感染風險的10人進行抽血採檢，結果8人陰性，但有2人陽性，均為50多歲男性，其中1例是先前確診夫妻的鄰居，9月下旬曾被住家後院蚊蟲叮咬，10月1日出現發燒、頭痛、肌肉痛與噁心等症狀，4日確診。另1例是衛生單位擴大調查時，發現他每天都會前往先前確診夫妻住家附近活動，進而採檢送驗，也在4日確診。

羅一鈞指出，新增2例與先前確診夫妻應屬同一波疫情，但若後續仍有新增個案，則顯示疫情擴大。不過該地位於山邊小社區，疫情應在可控制範圍內。

新北市衛生局局長林奇宏指出，新北市在9月28日出現首2例本土登革熱病例，市府即啟動高規格防疫機制，並已針對活動地附近157位民眾擴大疫情調查與健康監測；目前第3名病例住院中，狀況穩定；第4名病例雖確診感染，但本身無症狀。

北部病例超過南部 歷年首見

今年共7例本土登革熱，包含新北市4例、高雄市3例；羅一鈞說明，這是歷年首見北部病例數超越南部，認為今年南部疫情較冷，可能是民眾防治意識已大幅提高而降溫，提醒北部有白線斑蚊傳播病毒風險，尤其現正值病媒蚊活躍期，因此務必要落實環境孳生源清除。

根據疾管署資料，國內傳播登革熱病媒蚊有埃及斑蚊、白線斑蚊，前者主要分布嘉義布袋以南，喜歡棲息室內，尤其陰暗、潮濕、不通風角落，例如廚房，或是臥室牆角、窗簾與懸掛深色衣服上；白線斑蚊則是全島平地及1500公尺以下山區，活動場所以室外為主，像是盆栽、堆放雜物或輪胎處，以及孳生源附近的樹林草叢、竹林與空屋等。

疾管署提醒，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫師判別與診治。