921痛失家人、右腳截肢 沒被擊倒／她義賣畫作 高中校長傳遞精神

2017-10-07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕愛心一棒接一棒！

買作品印做杯子 鼓勵學生

18年前921大地震，奪走劉家汶4位家人性命，她自己也失去一條腿，如今她賣水煎包自力更生，為報答社會的幫助，還義賣畫作捐給良顯堂社會福利基金會，暨大附中校長張正彥買下3幅作品，將其畫作和故事印在馬克杯和資料夾送給學生，鼓勵學生樂觀向上，也讓愛的力量傳下去。

現年30歲的劉家汶，18年前遭遇921大地震，奪走包括父母在內的4位家人性命，她的右腿也因被傾倒的瓦堆壓太久而截肢。人生的磨難沒有擊倒她，她在南開科大完成大學學業，就學期間還曾獲總統教育獎。

喜歡畫畫的她，利用空暇畫了不少作品，夏天到埔里鎮展出義賣，所得悉數捐給埔里鎮陳綢阿嬤創辦的良顯堂社會福利基金會，她樂觀開朗的態度，感動了暨大附中校長張正彥，買了3幅以童年、校園為主題的畫作，徵得劉家汶同意後，將畫作印在馬克杯和L形資料夾，做為鼓勵學生的小禮物。

昨日張正彥帶著幾名實習老師，親自把馬克杯送到草屯鎮給劉家汶，家汶看到後直說：「好可愛！」她感謝學校用不同的形式鼓勵她，未來很樂意提供作品給學校運用。

劉家汶半年前找到水煎包店的工作，老闆沒有嫌她的腿不方便，讓她好感謝，這半年暫停創作、專心工作，她說：「要很認真工作，才能報答老闆對我的好！」

張正彥則說，劉家汶讓很多人心疼又感動，希望她的故事能啟發學生對生命有更深層的體悟，也更懂得樂觀面對挑戰，不斷努力向上。