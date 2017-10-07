8旬嬤連生7仙女／熬過悲苦 喜迎四代同堂

2017-10-07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉現年84歲的陳秀麗阿嬤，早年結婚後，14年內連生7個女兒，在重男輕女的年代悲苦不已，但「七仙女」個個孝順，有女兒將孩子改姓、過繼給娘家，陳秀麗年紀漸長，2個女兒還回家與母親同住，四代同堂享受「平凡的幸福」。

陳秀麗與丈夫羅君勻結婚後，傳統農家有養兒防老觀念，深盼能有男丁，但從大女兒羅月桃到小女兒羅淑娟，一連生下了7個女兒。陳秀麗憶往，每次生產時，丈夫就期待孩子出世，「但又蹦出一個女娃」，丈夫往往看一眼就失望的到田裡務農。

陳秀麗說，當年日子艱苦，自己坐月子，一瓶米酒省著用一個月，照顧孩子、家務，還需幫忙務農，有時只能丟下孩子，讓大的照顧小的，常常聽到「這家只生查某人」、「以後沒人拜」等閒話。

大女兒羅月桃7歲就學會煮飯，12歲離家當女工賺錢，二女兒羅梅賢14歲離家學美髮，可貴的是，七仙女長大陸續離家、嫁人後，每月仍寄孝親費回家補貼家用。

五女兒羅淑蘭說，其實父親很疼女兒，只是不善表達。長大後，她每次坐火車回家，父親總早早在車站等待，接孩子回家；六女兒羅淑芬知道父親有傳香火的心願，婚前就跟丈夫約定好，所生的第一個男孩子改姓羅、過繼給娘家，讓思想傳統的父親非常開心。

羅家七仙女孝順又貼心，鄰里羨慕，姊妹們向心力強，相互幫助，成立家族LINE群組「家是永遠的避風港」，四代40餘人全都加入，每年母親節或連假，總是全家集合陪伴媽媽。羅家七仙女笑稱，以前重男輕女，現在則流傳「生一個兒子多一個路人，生一個女兒多一個親人」。