時隔27年 日月潭重啟夜航 水岸風光超美

2017-10-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕時隔廿七年，日月潭終於要試辦夜航了！

日月潭風景區管理處（簡稱日管處）今年配合花火節，與十四艘電動船業者合作，前晚首度執行夜航測試，針對照明、設備、通訊，以及船速一一檢視，首次操演順利。

在日月潭湖面夜遊，迎著秋風與柔和音樂，沒有柴油船的噪音與空汙，欣賞潭邊的飯店燈光夜景，十分享受。

日月潭於一九九○年因遊艇業者攬客並嚴重超載，原本只能乘坐四十二人的遊艇，超載至九十二人，最後因乘客集體爬上頂棚賞景，導致船身重心不穩翻船，造成多人死傷。自船難發生後，日月潭就未再夜航，也成為船家最不願面對的傷痛。

日管處表示，為確保夜航遊湖安全，電動船隊全都配有AIS（船舶自動辨識系統），且嚴格控管乘載人員，最多三十人，與日間遊湖乘坐四十八人有相當落差。

配合十、十一月花火節 夜航19天

日管處強調，今年試辦夜航，配合十、十一月的花火節活動，夜航天數為十九天，從十月十四日起至十二月十六日，每週五、六的晚間六點到九點半，從潭區水社、伊達邵碼頭開船，逆時針行駛，一趟航程約五十分鐘。

業者說，夜航訴求慢活，少了白天的匆忙與喧鬧，增添浪漫氛圍，船上有紅茶、咖啡、點心等服務，散客票價區間為五百至七百元，包船為一．五萬至二．一萬元，國慶連假後應可公布具體營業措施。