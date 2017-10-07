9月CPI年增0.5% 毒蛋重挫蛋價

2017-10-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕行政院主計總處昨公布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率○．五％，扣除蔬果及能源，核心ＣＰＩ則漲○．八二％，主計總處官員表示，物價波動仍屬溫和平穩。行政院監控的十七項民生物資，九月則平均年漲一．八三％。

官員解釋，九月十七項重要民生物資年增率，較八月平均二．一九％更為下跌，主因在於，雖然糖價漲六．二％、麵包漲四．五二％，創近廿六個月新高，但是雞蛋價格受芬普尼事件衝擊，九月大跌十四．七九％，導致拉低平均漲幅。

對於全年ＣＰＩ預測，官員表示，八月時預估為○．六六％。不過相較往年，今年颱風不多，因此除非第四季天候上有急劇變化或其他大波動，否則全年ＣＰＩ年增率應可比原先預估更為和緩。

展望明年ＣＰＩ年增率，官員指出，預測值為○．八七％，但還要持續觀察軍公教加薪的影響，預估軍公教加薪將影響ＣＰＩ○．○四個百分點，假設後續帶動民間企業「全面加薪三％」，估計ＣＰＩ將因此再上升○．二八個百分點。

主計總處估算，以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，九月ＣＰＩ漲○．五％，平均消費月支出較去年同月增加三百元，以居住類增加一九二元最多、食物類則減少卅一元。

九月七大類消費則以醫藥保健類漲一．二七％最多，主因四月起推動分級醫療，門診基本部分負擔漲四．五九％。食物類則相對下跌○．一八％，主因去年同期有颱風襲台，導致水果、蔬菜基期較高，惟水產品上漲三．八四％，乳類也漲二．九％。

若按細項分析，以蔥價年漲九成三最多，芹菜漲六成六，郵資則年漲四成四，蛤蜊漲三成六，桶裝瓦斯漲二成四；不過，香蕉大跌六成一，芒果跌近四成，檳榔及胡蘿蔔都跌二成以上。