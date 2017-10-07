旅遊業者：收費同時 應改善觀光環境

2017-10-07

〔記者吳柏緯、黃明堂、蔡宗憲、張存薇／綜合報導〕中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，目前國內各風景區的門票其實都不貴，加收觀光保育費不至於造成旅客負擔過大、降低旅遊意願，以使用者付費的立場，這個政策是正確方向。

不過李奇嶽也提到，目前許多風景區的軟硬體建設仍有問題，例如垃圾清運、停車位不足、標示不清或導覽解說有待加強等。增加收費的同時，也應該同步改善整體觀光環境，才能提升旅客再訪率，形成良性循環。

東部海岸國家風景區管理處處長洪東濤表示，東海岸包括小野柳、三仙台、八仙洞及石梯坪等風景區，已對車輛收取停車費，未規劃進一步收取保育費。

綠島曾想隨船票收保育費，但考量到登島者未必都是觀光客，有訪友洽公等其它目的者，如一律收保育費恐有爭議，收不收有待完整分析。

屏縣府觀傳處長黃建嘉指出，保育費的政策是「得收」或「一定要收」，要再討論。黃建嘉說，以小琉球為例，當地出入單一容易管制及收費，執行較容易，如類似草原或海景風貌，會面臨管制及收費困難。

台東縣政府觀光旅遊處表示，以知本溫泉風景區為例，怎麼收取費用、收費多少及專款如何專用，都有待與地方民眾、業者取得共識才能推動。

此外，綠島、蘭嶼也是生態較敏感、需要兼顧觀光與保育的區域，是否劃入規定範圍內，同樣需要取得地方共識。

大家談

風景區收費…舉雙手贊成

陳穎佳（恆春居民）

我對收保育費舉雙手贊成。他說，「使用者付費」是潮流，恆春關山風景區收費後，整體環境及設施都加強，對當地居民則有社會福利及免費入園回饋，可以促進地方經濟。

定價若過高…小心被抵制

尤蓮菊 （恆春零售業者）

收費有助於維護景點環境，但須注意定價是否過高，反而造成遊客抵制，恆春關山收費後雖一度因為中客人潮獲利，但其他地區遊客是否「買單」或到替代景點，仍值得觀察。

（圖文：記者蔡宗憲）