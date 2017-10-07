要插卡、不夠快 一代卡常會「卡卡」

2017-10-07

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署研擬推展二代健保卡，醫界認為，目前一代健保卡沒有致命問題，但「很麻煩」，不僅卡片用久磨損可能影響讀取順暢度、查閱雲端藥歷也會「卡卡」，且未能存入患者最新就醫資訊，造成無法於看診時同步確認，恐導致重複開藥、檢驗等問題。

醫師公會全聯會秘書長王必勝表示，一代健保卡「還好」，不致命卻很麻煩，部分民眾未妥善保管，造成磨損或其他狀況，導致讀取個資不順，或是查閱雲端藥歷須花費一點時間，雖不清楚是卡片還是插卡機的問題，但就是會有一些障礙，加上功能不夠多、速度不夠快，若可改進，樂見其成。

醫師公會全聯會曾開會討論二代健保卡，會中結論建議加入四大癌篩資訊，而保險費與就醫累積次數、費用等存於卡中無意義可排除；同時，為減少卡片耗損並便利讀卡，支持採用接觸式及非接觸式雙介面卡體，還有爭取照片列為必要欄位，並於患者出國時同步註記於卡中，以免健保卡遭人冒用，其他整合性服務也須加強防護措施等。

診所協會全聯會理事長曾梓展則說，健保卡容量有限，無法即時存取就醫資料很不便。他建議，二代健保卡可存入最近幾次用藥、檢驗，或是兒童打預防針等紀錄，讓醫師透過讀取卡片即時獲知，提高醫療精準性，減少雲端藥歷時間差造成的問題，若能在輸入重複醫療處置時跳出視窗示警，更可提升民眾就醫效率。