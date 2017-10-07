二代健保卡 將不納生物特徵

2017-10-07

採非接觸式 增加好用度、強化保密功能

〔記者林惠琴／台北報導〕內政部規劃新版身分證不納入生物特徵，衛福部健保署研擬中的二代健保卡也不會納入，並採取非接觸式，類似悠遊卡的感應模式，好用度增加，也強化保密功能。

健保署副署長蔡淑鈴表示，健保實施之初採用紙本健保卡，二○○四年推出一代健保卡，二○一三年後新換發卡再導入最新晶片加密技術，將容量從三十二ＫＢ增至八十ＫＢ。

防偽機制過時 個資恐外洩

健保卡全數發卡量約兩千三百萬張，其中約六百三十萬張是二○一三年後新換發卡，其餘均採上一代防偽機制，萬一民眾不慎遺失卡片，恐遭有心人士破解造成個資外流，有更換必要性。

除晶片加密技術升級外，蔡淑鈴說明，隨著業務拓展，卡片所需存取數據或其他資訊增加，但現行卡片空間僅三十二ＫＢ，已近飽和，新卡將比照容量擴大至八十ＫＢ，不僅有利彈性增加業務，並可望縮短卡片存取時間。

此外，蔡淑鈴強調，離島、偏鄉醫師從事居家醫療服務時，必須背著讀卡機、筆記型電腦等工具趴趴走，造成諸多不便，二代健保卡因應潮流，採仿悠遊卡形式，只要「嗶」一下就可讀取資料；加上手機可設定成「感應器」，屆時醫師帶一支手機就能進行醫療服務，將大幅簡化攜帶設備，未來也有機會結合長照等服務。

蔡淑鈴強調，一開始發想二代健保卡時，曾一度考慮針對植物人等因久病容貌已變、無法辨識是否為本人的患者，納入指紋等生物特徵，但人數少並無迫切性，未來或視情況再討論。

蔡淑鈴補充，目前二代健保卡估計預算約三十億元，獲行政院回覆待年底身分證晶片化提案後，兩案一併討論再決定。若是國家預算有限，可先就二○一三年前發卡者先更換，約一千六百多萬人。