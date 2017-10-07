衛福部拍板 開放無心跳器捐

2017-10-07

停止5分鐘後確認未恢復才可摘取器官 即起施行

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部醫事司昨召開無心跳器捐可行性會議，正式拍板未來死後器捐不再限於腦死，將有條件開放無心跳也符合，「安寧緩和醫療條例」末期病人、同意撤除維生醫療設備並簽署器官捐贈同意書者可施行，估計未來一年可增加約七十例器捐，造福更多苦苦等待器捐的病患。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，今年器捐總人數二四八人、捐贈七九三例，但等待接受器官移植的病人高達九二五九人，完成移植則有六八五人。

安寧條例末期病人並簽器捐卡 適用

過去無心跳器捐存有死亡判定、器官活性等爭議，因此未能解禁，醫事司長石崇良表示，昨日會議已達成共識開放無心跳器捐，同意「安寧緩和醫療條例」末期病人、同意撤除維生醫療設備並簽署器官捐贈同意書者可施行。

石崇良說明，未來撤除維生設備時，為了減輕患者呼吸困難等不適感，並維持捐贈器官的功能性，可使用鎮靜、止痛或抗凝血劑等藥品，但不可使用葉克膜等侵入式設備，且心跳停止後有五分鐘的觀察期，確認期間均未恢復心跳，才可摘取器官。在確認心跳停止死亡後，則可插管降溫以利維持器官活性，確保移植成功率，並須告知受贈者，器官來源為無心跳器捐，由其決定是否接受。

此外，器捐者若捐出兩個以上器官，其中一個器官可指定受贈對象，希望藉此鼓勵民眾器捐。

石崇良也說，腦死器捐心臟仍在跳動，但無心跳器捐不同，可用器官較少，目前研究發現腎臟移植的存活性與腦死器捐一樣，肝臟移植也相似，從英國無心跳器捐數量約是腦死的三分之一計算，估計未來國內每年約增加七十例器官捐贈。

石崇良強調，預計一個月內會公布「心臟死後器官捐贈作業規範」，但只要符合上述相關規範，即日起就可執行。

器官捐贈移植登錄中心董事長李伯璋直言「這是好事」，去年共有二九○人捐贈器官與組織，按逐年成長趨勢來看，今年有機會突破三百人，如今衛福部開放無心跳器捐，估計明年器捐可再增加兩至三成，造福更多病患。