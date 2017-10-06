蟲蟲上身別急拍打 當心是隱翅蟲

2017-10-06

文／王威傑

一般被蚊蟲叮咬通常是出現強烈的癢感，頂多伴隨抓破感染的疼痛、傷口結痂。但出沒於4-10月的隱翅蟲，因為蟲體體液有毒，會造成人體接觸部位紅腫、潰爛、起水泡，猶如燙傷一般。幸好，隱翅蟲不會主動攻擊或叮咬人，夏秋之際從事戶外活動，若發覺有蟲體在身上爬行時，千萬別急著拍打，小心隱翅蟲毒液接觸皮膚引發潰爛。

體液有毒 造成皮膚潰爛

33歲王先生日前騎車等待紅燈號誌時，在行道樹下遮蔭。突然覺得頸部一陣癢感，無意間用手抓了一下，發現一隻小蟲被揉死了，當下沒有感覺異狀。隔天一早醒來赫然發現，頸部又紅又燙又痛，像被火燒過一樣（圖1）。

66歲林先生有慢跑習慣，日前天氣炎熱，便赤裸上半身揮灑汗水，當時發現有「青螞蟻」在身上，為了怕被咬趕緊捏死。不料次日上半身多處紅、痛，再隔一天出現破裂的水泡（圖2）。

隱翅蟲出沒於草地和樹叢，蟲體的體液有毒，通常剛接觸的幾小時內不會有感覺，隔天接觸位置出現明顯皮膚炎病灶，若沒照顧好會引發細菌感染，痊癒後，也可能會有永久色素沉澱的狀況。

當不慎接觸時應即時以大量清水沖洗，若接觸眼皮或眼睛請儘速就醫。隔天出現紅腫痛的部位，可塗抹類固醇藥膏減緩發炎對皮膚的破壞，也降低燒傷似的疼痛。若出現水泡或紅腫部位抓出傷口，可塗抹抗生素藥膏。口服抗組織胺可緩解搔癢不適的感覺，避免睡覺時抓破。一般病程約治療兩週可恢復。

王先生治療10天後，皮膚紅、燙難以入眠的情況已改善，脫屑處逐漸復原，色素沉澱部份也逐漸改善（圖3）。

另一位林先生患部上破掉的水泡經過14天治療已逐漸恢復，治療20天後，疤已趨淡（圖4）。

夏秋之際至野外，盡量穿著長袖長褲保護四肢，可噴灑具有認證驅蟲防蚊效果的噴劑。當感覺身上有蟲體爬行時，別急於出手拍打，應觀察是否為紅黑相間的隱翅蟲，再輕輕抖落或吹掉就行，避免其體液爆出接觸皮膚而受傷。

（作者為台南市立醫院家庭醫學科醫師）