下腹有壓迫感 惡性卵巢甲狀腺癌作祟

2017-10-06

記者蘇金鳳／台中報導

良性瘤也應及早治療！台中市一名60歲婦人，28年前被診斷出罹患卵巢畸胎瘤，卻不以為意，直到近半年來，禮佛跪拜時發現下腹有腫塊壓迫，就醫後被診斷出雙側卵巢各有1個15公分及6公分的卵巢腫瘤，為「惡性卵巢甲狀腺癌」，所幸腫瘤未擴散，切除後復原良好。

謝姓婦人32歲生完第3胎後曾診斷出罹患卵巢畸胎瘤，但始終沒有特別不適，直到近半年來每天禮佛跪拜時，發現下腹有腫塊壓迫，覺得身體健康狀況有異，便前往亞洲大學附屬醫院就醫。

經超音波檢查發現，婦人的雙側卵巢各有1個15公分及6公分的卵巢腫瘤，經手術切除後，病理切片確診為「惡性卵巢甲狀腺癌」，所幸腫瘤並無擴散，切除後正在康復中。

卵巢畸胎瘤演變而成

亞大醫院產科主任高惠芬表示，「畸胎瘤」的成因是胚胎細胞在胚胎時期停留在卵巢上，歷經荷爾蒙刺激，使停留在卵巢的胚胎細胞逐漸形成腫瘤，其中構造可能包含毛髮、皮膚、皮脂腺、神經組織的外胚層結構，也可能形成甲狀腺、消化管黏膜上皮等內胚層結構，或是軟骨、骨、牙齒等中胚層結構。

高惠芬表示，卵巢畸胎瘤是育齡女性常見的卵巢腫瘤，其中「卵巢甲狀腺畸胎瘤」佔5%，演變為「惡性卵巢甲狀腺癌」僅約0.8%，算是相當罕見的疾病。

由於惡性甲狀腺畸胎瘤約只有5%至8%出現合併甲狀腺機能亢進的症狀，因此多數「惡性卵巢甲狀腺癌」必須藉由手術後病理診斷，才能確診。

早期的卵巢癌大多沒有明顯如腹痛、腹脹等症狀，中期以後可能會有體重減輕、子宮異常出血或食慾不佳等情形。

謝姓婦人一開始並不覺得身體不適，沒有定期追蹤，直到禮佛跪拜時，發現下腹有腫脹感才就醫，症狀就嚴重了。

停經後正常卵巢大小約為1.5公分，高惠芬表示，如果超音波檢查發現有3公分以上的卵巢瘤或是腹水，就應謹慎定期追蹤，並依照醫師的建議，進一步檢查與治療。