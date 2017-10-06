妙禪看病插隊 林口長庚副院長親迎

2017-10-06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「佛教如來宗」創始人妙禪再爆特權爭議，他被目擊於本月2日下午由大批信眾陪同高調前往林口長庚醫院看診，由醫院榮譽副院長宋永魁偕妻子在醫學大樓門口迎接，帶著妙禪直驅診間「插隊」看診。

林口長庚：告誡不准再發生

林口長庚醫院副院長兼發言人黃璟隆表示，醫院已完成調查，此事為宋永魁個人行為，但已影響醫院管理及病患權益，也造成社會觀感不佳，已口頭告誡「不得再有下一次」，宋也允諾不會再犯。

插隊看診事件曝光後，網友批評「把乖乖排隊的人當傻子」、「seafood也要看醫生喔」；黃璟隆說，宋永魁是退休教授，仍在醫院有兼看一、兩個門診，當天是陪同妙禪到其他醫師的診間看診，信仰是個人的事，院方不便過問，但宋永魁此舉已影響其他病患權益、醫院管理及社會觀感，除了規勸宋永魁，也向其他醫護人員宣導，避免類似事件再發生。

72歲的宋永魁為婦科專長醫師，目前是退休教授身分，並擔任林口長庚醫院榮譽副院長。妙禪被爆出收受信徒供養的名車爭議後，宋永魁今年1月間於妙禪如來正法班分享的影片也被挖出，他指稱目睹妙禪在病床邊救渡腦幹中風昏迷的女信徒，原本昏迷的女信徒竟奇蹟清醒；宋永魁妻子及同為醫師的兒子宋睿祥也都篤信妙禪。